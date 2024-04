Conseil des ministres – Agriculture : Diomaye vise l’industrialisation, la valorisation et la consommation des produits locaux

Lors du dernier Conseil des ministres, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye n’a pas manqué de soulever « l’impérieuse question de développement du secteur agricole ».



« Le président de la République, après avoir analysé la conjoncture économique internationale actuelle et ses impacts sur la vie nationale, a invité le gouvernement à engager, dès la prochaine campagne de production agricole, la mise en œuvre de la Doctrine de Souveraineté alimentaire (DSA), en cohérence avec la nouvelle politique d’industrialisation, de valorisation et de consommation de nos produits locaux », peut-on lire sur le communiqué officiel du Conseil des ministres de ce mercredi 24 avril.



Selon le chef de l’Etat, toutes ses réformes rentrent dans le cadre « d’atténuer de manière significative la cherté du coût de la vie et de soutenir durablement l’amélioration du pouvoir d’achat des populations par l’accès à des denrées et produits courants de qualité et à des prix accessibles ».



Terminant sa communication sous ce chapitre, le président de la République a donné « des instructions au Premier ministre pour accentuer les réformes visant l’amélioration de la concurrence dans ces différents secteurs d’activité et la préservation soutenue des droits des consommateurs », a informé le document.