Affaire Amy Nidaye Gniby : la Cour d'appel confirme la condamnation des deux députés de PUR

La Cour d’appel de Dakar a rendu son verdict, lundi 23 décembre, dans l’affaire opposant les anciens députés du Parti de l’Unité et du Rassemblement (PUR), Massata Samb et Mamadou Niang, à leur ancienne collègue Amy Ndiaye Gniby. La juridiction a confirmé la décision de première instance, condamnant les deux parlementaires à six mois de prison ferme et au paiement solidaire de 5 millions de francs CFA à titre de dommages et intérêts, rapporte Les Échos.



Jugés le 2 décembre dernier, Massata Samb et Mamadou Niang avaient été reconnus coupables de " coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail de 23 jours." En revanche, ils ont été relaxés des accusations de "menaces de mort."



Les avocats de Amy Ndiaye Gniby avaient initialement réclamé 500 millions de francs CFA en guise de réparation, mais le tribunal avait fixé l’indemnisation à 5 millions de francs CFA, une décision désormais confirmée en appel.



Pour rappel, l’affaire remonte au 1er décembre 2022, lors d’une séance plénière à l’Assemblée nationale. Une altercation avait éclaté entre Amy Ndiaye Gniby et ses deux collègues, qui lui reprochaient d’avoir tenu des propos jugés injurieux à l’encontre de leur guide religieux, Serigne Moustapha Sy.



Dans un accès de violence, Massata Samb avait administré une gifle à Amy Ndiaye Gniby, suivi d’un coup de pied au ventre porté par Mamadou Niang, alors qu’elle était enceinte. Suite à cet incident, Amy Ndiaye Gniby avait déposé plainte. Le procureur de la République, saisi par le bureau de l’Assemblée nationale, avait ordonné l’arrestation des deux députés.