Affaire Astou Pierre Ndiaye : Alioune Badara Gaye livré au BCN d'Interpol ce lundi

Alioune Badara, le présumé meurtrier d'Astou Pierre Ndiaye, a été arrêté en Mauritanie vendredi dernier, après une période cavale. Dans son édition de ce jour, Libération révèle qu’il doit être récupéré ce lundi par les éléments du Bureau central national (BCN) d'Interpol.



Pour rappel, les faits remontent au mois de juin 2026. Alioune Badara Gaye avait surpris Astou Pierre Ndiaye sur son lieu de travail, où il lui aurait versé de l'acide. Gravement brûlée, la victime est décédée le 1er octobre 2026 à l'hôpital Fann de Dakar. Ancien compagnon de la victime, le suspect aurait agi par dépit amoureux, refusant catégoriquement la rupture décidée par la jeune femme.



Depuis ce drame, de nombreuses voix s'étaient élevées pour réclamer justice. Une marche avait d'ailleurs été organisée à Dakar.