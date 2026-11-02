Vélingara : un jeune diplômé en géographie périt en mer en tentant de rejoindre l’Europe

Le rêve européen s’est transformé en tragédie pour Aliou Sabaly. Ce jeune ressortissant de Kandia, dans le département de Vélingara (sud), a péri en mer alors qu’il tentait de rejoindre l’Europe à bord d’une embarcation de fortune, a appris le correspondant local de PressAfrik.



Selon les informations recueillies, l’embarcation à bord de laquelle il avait pris place aurait chaviré en pleine mer. Le jeune candidat à l’émigration irrégulière a ainsi été livré à l’océan, qui lui aura finalement été fatal.



Titulaire d’un Master en géographie de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Aliou Sabaly avait pourtant franchi plusieurs étapes importantes de son parcours académique. Mais, comme de nombreux jeunes diplômés confrontés aux difficultés d’insertion professionnelle, il n’aurait pas trouvé d’opportunités correspondant à ses qualifications.



Son parcours universitaire, qui nourrissait certainement des espoirs d'avenir, s'est brutalement interrompu dans les eaux de l'Atlantique.



Au-delà de la disparition tragique d’un jeune homme, cette mort remet en lumière le drame de l’émigration irrégulière et ses conséquences dévastatrices sur les familles et les communautés.