Dakar : deux motocyclistes décèdent dans une collision, le chauffeur du véhicule en cause interpellé

A Dakar, deux hommes âgés de 20 à 30 ans ont perdu la vie dans un accident de la circulation survenu dimanche 1er novembre 2026, vers 4 h 40 du matin, à hauteur d’Auchan Castors.



Les deux victimes se trouvaient à bord d’une motocyclette entrée en collision avec une voiture. L’un des occupants est décédé sur le coup, tandis que le second, évacué inconscient par les sapeurs-pompiers vers une structure sanitaire, a succombé à ses blessures peu après son admission.



Alertés, les éléments du commissariat d’arrondissement de Dieuppeul se sont rendus sur les lieux pour effectuer les premières constatations. Les deux victimes n’avaient pas encore été identifiées. Des réquisitions ont été délivrées pour leur autopsie.



Le conducteur de la voiture, identifié sous les initiales O. Ndiaye, âgé de 33 ans et mécanicien de profession, a été placé en garde à vue au commissariat de Dieuppeul. Il est poursuivi pour « homicide involontaire par accident de la circulation routière et défaut de maîtrise ».



Le Parquet a été informé des faits. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l’accident et procéder à l’identification des victimes, d’après les informations de Seneweb.