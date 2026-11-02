Yenne : 14 candidats à l’émigration irrégulière arrêtés, un présumé passeur interpellé

A Yenne, une commune côtière située à environ 40 km au sud-est de Dakar, une opération menée par la gendarmerie a permis de mettre fin à un projet de voyage clandestin pour l’Europe. Au total, quatorze candidats à l’émigration irrégulière et un individu soupçonné d’être impliqué dans l’organisation du déplacement ont été arrêtés, selon les informations du journal Le Soleil.



L’intervention s’est déroulée le dimanche 1er novembre 2026, aux environs de 3 heures du matin. Les éléments de la brigade territoriale de Yenne ont procédé à l’interpellation des quatorze candidats au départ, tous de nationalité sénégalaise. La majorité d’entre eux serait domiciliée à Pikine.



D’après les premiers éléments de l’enquête, plusieurs ressortissants gambiens, qui étaient également attendus pour participer à cette traversée clandestine, ont réussi à prendre la fuite avant l’arrivée des gendarmes.



Au cours de cette opération, un homme identifié par les initiales I. MB. a également été arrêté. Il est soupçonné d’avoir pris part à l’organisation du voyage et devra répondre des chefs d’association de malfaiteurs et de complicité de trafic de migrants.



Les recherches se poursuivent activement pour retrouver les présumés responsables de cette opération.