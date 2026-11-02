Rejet de la LFR 2026 : Abdou Khafor Touré appelle à préparer «l’après-Pastef», accusé de bloquer le Sénégal

Invité de l’émission « RFM Matin », ce lundi matin, le porte-parole de l’Alliance pour la République (APR), Abdou Khafor Touré, a vivement critiqué le parti Pastef (majorité parlementaire) après le rejet, en commission, du projet de Loi de finances rectificatives (LFR) 2026.



Abdou Khafor Touré a d'abord dénoncé ce qu’il considère comme une lutte pour le contrôle du pouvoir au détriment des préoccupations des Sénégalais. «Les personnes à qui ils ont confié leur pays ne se soucient pas d'eux. Ce qui les intéresse, c'est de se battre pour le pouvoir, pour avoir le contrôle exclusif et personnel du pouvoir», a-t-il soutenu.



Il accuse notamment le groupe parlementaire de Pastef d'avoir fait de l'Assemblée nationale « un instrument de blocage du pays, de sabotage ».



Face à cette situation, le porte-parole de l'APR appelle les forces vives et les personnalités expérimentées à se mobiliser pour préparer une alternative politique. « Tous les Sénégalais qui aiment vraiment leur pays, les hommes d'expérience, toutes les forces vives doivent se réunir pour préparer l'après-Pastef », a-t-il lancé. Selon lui, « les dégâts qu'ils (Sonko et ses partisans) ont causés au pays en deux ans et demi, personne ne peut les estimer».



L'ancien directeur général de la Compagnie générale immobilière du Sahel (CGIS SA) va plus loin en affirmant qu’« aujourd’hui, l’anarchie qui règne à l’Assemblée nationale montre que Pastef est un parti d’anarchistes ».



Interrogé sur les prérogatives du chef de l’État concernant l’adoption de la LFR 2026, il a estimé que le président Bassirou Diomaye Faye ne pouvait prendre aucune décision avant la fin de la procédure budgétaire. « Nous sommes dans la procédure budgétaire. Les procédures budgétaires ne sont pas finies. Bassirou Diomaye Faye ne peut rien faire tant que la procédure n'est pas terminée », a-t-il expliqué.