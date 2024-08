Affaire Aziz Dabala : les 7 prévenus bénéficient d'un retour de parquet

Après le bouclage de l'enquête, par la DIC ce lundi, les 7 personnes arrêtées dans le cadre du double meurtre de Aziz Dabala et Waly à la cité Technopole ont été déférées au Parquet, ce mardi, pour « les délits d'association de malfaiteurs et des crimes de meurtre avec préméditation et actes de barbarie ».



Les six mis en cause ont été conduits sous escorte de la police avec une voiture blindée de la Brigade d'intervention polyvalente (Bip) de la Police. Une mesure de prévention prise compte tenu des menaces qui pèsent sur les six présumés meurtriers de Aziz Ba et de Boubacar Gano tués atrocement.



Lors d'une audition devant les enquêteurs, il est prêté à l'un des présumés meurtriers, M. L. Diao d'avoir tué les défunts.

Après plusieurs tour d’horloges, le procureur à requis un retour de parquet pour les 7 prévenus.