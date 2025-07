Birahim Seck à Sonko : « arrêtez de prendre la Société civile pour prétexte de votre impuissance aigue à gouverner »

Birahim Seck a réagi à la sortie d’Ousmane Sonko à l’encontre de la Société civile sénégalaise. Le coordonnateur du Forum Civil accuse le Premier ministre d’utiliser la « Société civile comme prétexte pour masquer son incapacité à gouverner ».



« M. @SonkoOfficiel, arrêtez de prendre la SociétéCivile pour prétexte de votre impuissance aigue à gouverner. Elle était là avant vos cris de tribun, et elle survivra à la PETITE loi que vous proposerez Les Sénégalais méritent plus qu’un chef en colère, sans profondeur et sans cap », a-t- il écrit sur son compte X.