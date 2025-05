Affaire Azoura Fall : « Si Sonko ne lui avait pas rendu visite, il aurait été diabolisé », (Mamadou Lamine Dianté)

Le président du Haut Conseil du Dialogue Social, Mamadou Lamine Dianté, était l’invité de l’émission Face au Jury ce dimanche sur PressAfrik TV. Il est revenu sur son rôle dans de la coalition Diomaye Président lors de la dernière présidentielle ainsi que sur la posture du chef du gouvernement, Ousmane Sonko, dans le dossier Azoura Fall.



« C’est moi qui coordonnais la coalition Diomaye Président. 90% des personnes qui y sont entrées sont passées par moi pour signer la charte d’adhésion », a révélé Mamadou Lamine Dianté. Il précise qu’« à un certain moment, on avait décidé de désigner un président de la conférence des leaders, car de nombreux mouvements locaux adhéraient à la coalition. L’objectif était clair : que chaque leader retourne dans son fief pour battre campagne. » Aujourd’hui, dit-il, il n’existe plus de coordination officielle.



« Pour la conférence des leaders notre cible n’atteignait pas 60 personnes alors qu’on était presque 200 mouvements et partis politiques. Après l’élection présidentielle il n’y avait plus de coordonnateur Ousmane Sonko m’a par la suite confié la commission pour accueillir des alliés », a-t-il déclaré. Concernant les relations entre les composantes de la coalition présidentielle, Dianté se veut rassurant : « Il n’y a pas de tiraillements entre la coalition Diomaye Président et celle qui a accompagné Pastef aux législatives. Il faut plutôt unir leurs efforts pour soutenir efficacement le régime. »



Visite à Azoura Fall



Revenant sur l’arrestation d’Azoura Fall, incarcéré puis libéré pour « discours contraires aux bonnes mœurs », Mamadou Lamine Dianté a estimé que la justice a agi de manière équitable. « Tout le monde sait qu’il est proche du Premier ministre Ousmane Sonko, mais il a été convoqué et placé sous mandat de dépôt. Si cela ne s’était pas fait, on aurait accusé la justice de partialité. »



Il défend également la visite d’Ousmane Sonko à son militant : « Ce qui aurait été grave, c’est que Sonko ne lui rende pas visite, alors qu’il sait qu’il est proche de lui. Les gens auraient crié au mépris. Ce qu’il a fait est tout à fait normal. Ousmane Sonko est de ceux qui, quoi qu’ils fassent ou ne fassent pas, font parler. »



Enfin, il rappelle que même le président Diomaye Faye a eu à faire face à une affaire familiale : « Au début de son mandat, un de ses cousins a été arrêté. Le président s’est limité à lui trouver un avocat, sans interférer dans le travail de la justice. »