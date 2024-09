Affaire Boffa-Bayotte : René Capain Bassène évacué aux urgences après sa « diète noire »

Le détenu René Capain Bassène a été évacué hier mercredi 04 septembre, aux environs de 10 heures, aux services des urgences du centre hospitalier de Ziguinchor (sud) suite à la grève de faim qu’il avait entamé depuis une semaine. Condamné en première instance à la réclusion criminelle puis confirmée en appel, le détenu dans l'affaire Boffa-Bayotte, a refusé de s'alimenter. Son état de santé s'est détérioré. Selon Amadou Tom Mbodj, président de l' Organisation nationale d'assistance juridique et judiciaire (Ona2J), "les risques de complications graves, telles qu'une déshydratation sévère et des dommages aux organes vitaux, sont considérablement accrus"



Selon le journal Libération, cette évacuation indique une détérioration significative de son état de santé, nécessitant une innervation médicale urgente



Amadou Tom Mbodj qui a informé que les autorités médicales surveillent attentivement ses signes vitaux, lance un appel à l'endroit des autorités." Nous espérons une intervention rapide pour éviter des conséquences plus graves".



Par ailleurs, les organisations des défenses de droit de l’homme et sa famille sont interpellées par M.Mbodj pour " dissuader René Capain Bassène de ne pas continuer sa diète et l’encourager à adopter d’autres formes de résistances plus sécuritaires".