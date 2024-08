Affaire Cheikh Dieng vs Cheikh Tidiane Dièye : Thierno Alassane Sall déplore l’impuissance de l’Assemblée nationale et fait une comparaison

Invité à l’émission Grand Jury de la RFM, Thierno Alassane Sall a été interpellé sur le cas opposant Cheikh Dieng et son ministre de tutelle. A en croire, le candidat déchu à la présidentielle de mars 2024, l’Assemblée nationale n’a aucun pouvoir sur ce sujet.



« On a revisité le règlement intérieur de l’Assemblée nationale. Est-ce que cela donne plus de pouvoirs aux députés pour savoir ce qui se passe entre l'(ex) DG de l’ONAS et son ministre ?», s’est interrogé, le président de la République des valeurs.



Ajoutant : « la Constitution américaine a, depuis le XVIIIe siècle, disposé que dans de telles circonstances, le ministre et le DG seraient auditionnés. Est-ce que le peuple américain mérite plus que nous pour que deux siècles plus tard, nous ne puissions pas faire la même chose ? »



Rappelons que le Dr Cheikh Dieng a été limogé le 31 juillet de la tête de l'Office national pour l’assainissement du Sénégal (ONAS). Le vendredi dernier, le plaignant a fait des révélations, accusant son ministre de tutelle, Cheikh Tidiane Dièye de corruption, et de mauvaise gestion.