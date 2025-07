Préparation du projet de loi de finances 2026 : les instructions de Diomaye à Sonko

Dans cette phase de la gouvernance publique, il s’agit aussi de « mobiliser davantage les acteurs économiques nationaux et internationaux et toutes les composantes des administrations publiques et parapubliques », peut-on lire dans le communiqué du Conseil des ministres de ce jeudi 3 juillet.

Enfin, le chef de l'État a invité le Premier ministre à veiller, dès à présent, à la « bonne préparation, selon les priorités et programmes validés, du Projet de loi de finances pour l’année 2026 ».

Dans un contexte international marqué par l’incertitude et la volatilité des marchés financiers, le Président Bassirou Diomaye Faye souligne qu'il est impératif de compter, d’abord, sur « nos propres forces à travers notamment la mise en œuvre réussie de la nouvelle politique agricole et de souveraineté alimentaire, la maîtrise stratégique du secteur de l’énergie, l’accélération de l’industrialisation, la valorisation des potentialités de nos terroirs et la mise en valeur de nos ressources naturelles dans les secteurs et filières à haute intensité de main d’œuvre ».