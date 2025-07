Conseil des ministres du 3 juillet : série de nominations diplomatiques et administratives

Lors du Conseil des ministres tenu ce jeudi 3 juillet 2025, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a procédé à une série de nominations majeures au sein de la diplomatie sénégalaise et de l’administration économique.



Diplomatie



Au Ministère de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, plusieurs diplomates chevronnés ont été promus à des postes-clés :



Mamadou Moustapha Loum, ex-consul général à Madrid, devient ambassadeur au Togo, en remplacement de Rokhaya Ba.

Abdoulaye Barro, jusque-là ambassadeur en Malaisie, est affecté à l’ambassade du Sénégal en Inde.



Diamane Diome, ancien représentant adjoint à l’ONU, est nommé ambassadeur en Pologne.

Abdoulaye Bathily, Conseiller des affaires étrangères, devient ambassadeur en République Démocratique du Congo, succédant à Doro Sy.



Abdoul Aziz Loum prend le relais en Malaisie, remplaçant Abdoulaye Barro.



Ramatoulaye Ba Faye, ambassadrice aux Pays-Bas, voit son portefeuille élargi à la Finlande et à la Suède, avec résidence à La Haye.



Demba Camara, ex-premier conseiller à l’ONU, est nommé consul général à New York.



Administration économique : deux femmes promues



Au Ministère de l’Économie, du Plan et de la Coopération, deux femmes accèdent à des postes de direction :



Fatimata Mangane est nommée directrice des ressources humaines.

Rokhaya Cissé devient directrice de l’administration du personnel à la Direction générale de la Planification.



Ces décisions traduisent une volonté présidentielle de renouvellement stratégique, de mobilisation de profils expérimentés et de promotion de la compétence féminine dans l’appareil d’État.