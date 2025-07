Coopération internationale et sécurité intérieure : le Premier ministre liste ses priorités

Il a dressé un bilan de ses récentes visites de travail en Afrique et en Asie, avant de rappeler que le chef de l’État lui a confié la conduite de la coopération avec le Proche et le Moyen-Orient, ainsi que l’Asie.

Pour accompagner cette mission, « une cellule dédiée sera créée au sein de la Primature », selon un projet de décret en cours de validation.

Cette nouvelle structure visera à « mieux coordonner les relations internationales du Sénégal », à renforcer « la diplomatie économique », à appuyer « le secteur privé », et à « promouvoir la transparence et un développement durable et souverain ».

Le Premier ministre a notamment mis en avant un projet de « jumelage entre des provinces chinoises et les huit pôles territoires du Sénégal », comme « exemple de diplomatie innovante ».

Abordant la situation sécuritaire, il est revenu sur les événements tragiques survenus à Cambérène et à Rosso, ayant entraîné des pertes en vies humaines. Il a rappelé que les Forces de défense et de sécurité ont pour mission de « protéger les citoyens », tout en se gardant de toute dérive, notamment « actes de torture ou traitements inhumains ».

En application des instructions du Président Bassirou Diomaye Faye, il a exigé « un audit complet et une réforme de la formation des forces de l’ordre », à remettre « au plus tard le 30 novembre 2025 », afin de concilier « efficacité sécuritaire et respect des droits humains » dans les règles d’engagement.

Lors du Conseil des ministres du jeudi 3 juillet 2025, le Premier ministre est revenu sur les fondements de la diplomatie sénégalaise, soulignant « la forte tradition d’attachement du pays à une coopération économique internationale ancrée dans nos valeurs », combinant « ouverture, souveraineté, bon voisinage » et « partenariats stratégiques ».