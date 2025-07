CDC, FONGIP, DER/FJ : Diomaye Faye instruit le gouvernement à une stratégie de rationalisation des structures de financement

Lors du Conseil des ministres de ce jeudi 3 juillet 2025, le président de la République a demandé au Premier ministre de poursuivre les « efforts d’assainissement des finances publiques et de mettre l’accent sur l’investissement productif, l’apurement progressif de la dette intérieure et le développement du secteur privé ».



Dans cette dynamique de redressement d’une situation économique sans précédent, le chef de l’Etat a rappelé son « attachement à l’amélioration soutenue de l’environnement des affaires qui doit se hisser au niveau des meilleurs standards internationaux ».



A ce sujet, le Président Bassirou Diomaye Faye a rappelé la nécessité d’un « suivi minutieux, par le Premier ministre, de la préparation du prochain Forum Invest in Sénégal prévu les 07 et 08 octobre 2025 avec une forte implication du secteur privé national ».



Par ailleurs, il a souligné l’importance de revoir, pour plus de cohérence et d’efficience, les dispositifs et mécanismes nationaux de financement de l’économie.



A ce titre, il a demandé au ministre des Finances et du Budget, au ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération et au ministre auprès du Président de la République chargé du suivi du pilotage et de l’évaluation de l’Agenda national de Transformation Vision Sénégal 2050 de proposer, sous la supervision du Premier ministre, une « stratégie de rationalisation opérationnelle des instruments de financement publics (CDC, FONSIS, FONGIP, BNDE, BHS, LBA, FONAMIF, DER/FJ…) ».



Cette stratégie permettra, dans un esprit innovant, de « consolider une économie endogène à partir de la mobilisation optimale des ressources nationales ».