Affaire Cheikh Gadiaga: Me Clédor Ly accuse le Parquet d’avoir réécrit le délit d’injure pour lui donner un autre sens

Après seulement une quinzaine de jours à humer l’air de la liberté, Cheikh Gadiaga retourne en cellule. Ce mercredi, l’ex-homme de confiance de Cheikh Amar a fait face au Doyen des juges d’instruction qui lui a notifié son inculpation avant de le placer sous mandat dépôt pour injures. Suffisant pour susciter le courroux de son conseil, Me Ciré Clédor Ly qui estime que « la loi a encore été violée » et que le Procureur est allé chercher dans les propos de son client le délit d’injure via le net. Le Procureur a tout simplement réécrit le délit d’injure, selon la robe noir.



« C’est très dommage et très triste que violer la loi est devenu une coutume des autorités chargées de veiller à son application stricte et à tous les niveaux des procédures judiciaires. Ce que tout le monde a entendu ne sera pas diffamatoire, mais injurieux envers un groupe de personnes. Le Parquet de Dakar ainsi réécrit l’injure qui ne serait plus celle définie par le législateur », martèle Me Ly.



Me Ciré Clédor Ly estime que la détention de Gadiaga est arbitraire. « La loi a encore été violée. La détention de Gadiaga est strictement arbitraire et interpelle les acteurs de la justice sur les dérives judiciaires. Le mandat de dépôt est exclu pour les infractions commises par les moyens de diffusion publics sauf dans les cas limitativement énumérés, dont ne fait pas partie l’article 431-43 du Code pénal qui est le cocktail d’invention pour la circonstance », dit-il.



Poursuivant sa réaction, la robe noire d’ajouter : « Lorsque la loi ne sécurise plus par le seul bon vouloir des hommes et que le serment rompu est assuré d’une impunité, c’est alors le crépuscule des libertés ». Au sortir de son face-à-face avec le magistrat instructeur, Cheikh Gadiaga a été conduit au Cap Manuel.



Pour rappel, Cheikh Gadiaga a soutenu, en substance, lors de sa conférence de presse, que « l’épouse d’un Khalife général » a formé une association de malfaiteurs avec d’autres personnes pour faire gagner Idy à Touba lors de la dernière élection présidentielle.