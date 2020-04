Affaire Dieynaba Baldé : les avocats de Diop Iseg vont demander un test de paternité

L’affaire opposant la jeune chanteuse Dieynaba Baldé, âgée de 17 ans et le Directeur général de l’Institut supérieur d’entrepreneurship et de gestion (Iseg) se poursuit. Les avocats de Mamadou Diop vont déposer une requête au niveau de la Chambre d’accusation pour attaquer "l’Inculpation et le mandat de dépôt".



Selon le journal « Les Echos », les robes noires comptent demander un test de paternité suite à la naissance du bébé, un garçon, samedi dernier.



Pour rappel, Dieynaba Baldé, connue sur la scène musicale à travers l’émission télévisée « Sen Petit Gallé », a accusé Mamadou Diop Iseg de "viol suivi de grossesse et de refus de reconnaître la paternité". Convoqué à la Brigade des mœurs, l’homme d’affaire a accusé à son tour la jeune la fille, sa grande sœur et son frère de "tentative d’extorsion de fonds".



Il dira aux enquêteurs que le trio aurait publié ou fait publier une image et une vidéo de sa personne qui compromet son honorabilité dans le but de le faire chanter.