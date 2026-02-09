Réseau social
Tribunal de Dakar : Le journaliste de Sénégal7, Falil Gadio, est libre
Le journaliste de Sénégal7, Falil Gadio, a recouvré la liberté. Placé en garde à vue depuis vendredi 6 février, il a finalement bénéficié d’une liberté provisoire, rapporte Sénégal7. Il est poursuivi pour "complice de provocation à la commission de crime et incitation à la violence". 

 Pour rappel, le journaliste avait été convoqué à la Brigade de Recherches (BR) de Faidherbe, dans le cadre de l’enquête ouverte après la diffusion d’un micro-trottoir contenant des propos jugés incitatifs à la violence.
 
Cette convocation intervient après l’arrestation de l’auteur des propos, qui appelait des jeunes chômeurs à commettre des agressions. Les déclarations avaient été diffusées dans une vidéo publiée sur la chaîne de Sénégal7.
 
Face à la polémique suscitée par cette séquence, la rédaction de Sénégal7 a publié, la veille, un communiqué dans lequel elle a exprimé ses regrets, tout en annonçant le retrait immédiat de la vidéo de sa chaîne YouTube.
Moussa Ndongo

Lundi 9 Février 2026 - 17:34


