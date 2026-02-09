Réseau social
UCAD : violences et panique sur le campus lors des affrontements avec la police



Le campus de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) est le théâtre de violents affrontements entre étudiants et forces de l’ordre. Des images largement relayées sur les réseaux sociaux montrent des tirs de gaz lacrymogène à l’intérieur même des pavillons, provoquant panique et confusion.
 
Plusieurs vidéos font état de scènes de panique, avec notamment des étudiantes allongées à même le sol, visiblement en détresse. Dans une autre séquence, un étudiant, étendu presque inconscient, reçoit les premiers soins de la Croix-Rouge.
 
D’autres images montrent également l’interpellation musclée d’un étudiant par des éléments des forces de l’ordre. La diffusion de ces vidéos a accentué le climat de tension, de colère et de peur sur le campus, où les heurts se sont poursuivis. Selon des informations, plusieurs étudiants ont été blessés et interpellés au cours de ces affrontements.
Moussa Ndongo

Lundi 9 Février 2026 - 17:59


