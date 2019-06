Affaire Fallou Sène: le présumé meurtrier échappe à la prison

Le principal suspect dans l'enquête sur la mort de l'étudiant Fallou Sène, a fait face au procureur vendredi avant d'avoir un face-à-face avec le juge d'instruction du du huitième cabinet. Le sous-lieutenant Moustapha Séné, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a été finalement inculpé par le Doyen des juges pour coups mortels et placé sous contrôle judiciaire. Ce dernier a choisi d'épargner le gendarme, auteur présumé du tir qui a tué l'enfant de Pattar, une détention provisoire.



Le lieutenant Sané est donc ressorti "libre" du tribunal de Grande instance de Dakar, où il était venu répondre à la convocation du procureur de la République, qui avait, lors de conférence de presse de mercredi dernier, annoncé la saisine de la Brigade prévôtale et une autorisation de la hiérarchie militaire à poursuivre le gendarme.



Selon L'Observateur, dans son document transmis juge-instructeur, Serigne Bassirou Gueye a visé l'infraction de coups mortels ou coups et blessures ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner. Le journal d'affirmer, selon ses sources, que le procureur a demandé que le gendarme incriminé ne soit pas placé sous mandat de dépôt. Il a requis que le sous-lieutenant soit placé sous contrôle judiciaire.



En attendant la suite donnée à son dossier, le gendarme peut exercer ses fonctions et vaquer à ses occupations...