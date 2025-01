Affaire Farba Ngom : l’APR et ses alliés sur le pied de guerre à Matam

Matam, la capitale du Fouta, a été ce jeudi 23 janvier le théâtre d'une grande mobilisation politique en soutien à Farba Ngom, député maire d'Agnam (nord). En cet après-midi, la ville a vu affluer des militants et sympathisants venus de toutes les contrées pour apporter leur soutien à Farba Ngom, qui traverse actuellement une épreuve judiciaire. L’événement a rassemblé une foule importante au lieu de rassemblement où Farba Ngom et ses compagnons avaient donné rendez-vous.



Parmi les délégations venues de Dakar, plusieurs personnalités politiques ont pris part à cette mobilisation. On notait la présence de l'ancien ministre de la Jeunesse, Pape Malick Ndour, de l’ancien ministre de la Communication, Moussa Bocar Thiam, ainsi que des figures comme Oumar Sarr, Modou Diagne Fada, et Sidiki Kaba, qui ont envoyé des représentants pour manifester leur solidarité à Farba Ngom. Cette démonstration de force politique, rassemblant militants et alliés, visait à exprimer un soutien sans faille à Farba Ngom.



"Mon engagement politique reste intact"

Lors de son intervention, Farba Ngom a remercié chaleureusement ses partisans, la diaspora sénégalaise et les chefs religieux du Fouta pour leur soutien inconditionnel. « J'ai appris la politique auprès de Macky Sall. Il m'a appris à respecter la justice et à être républicain. Et je resterai toujours dans cette logique », a déclaré Farba Ngom. Il a réaffirmé son engagement à rester fidèle à ses principes et à son allégeance envers le président Macky Sall.

« Mon engagement politique reste toujours intact. Et je serai toujours derrière le Président Macky Sall. Que personne ne vous détourne de ce chemin », a ajouté Farba Ngom, soulignant sa loyauté et son dévouement à son mentor, malgré les épreuves qu’il traverse.



Farba Ngom a également indiqué qu’une autre mobilisation serait organisée le lendemain dans son fief à Aganam. Cette manifestation selon des sources administratives a déjà été autorisée.