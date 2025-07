Réunion autour des questions LGBTQ : le gouvernement a convoqué l’ambassadeur impliqué dans l’organisation

Le gouvernement du Premier ministre Ousmane Sonko a convoqué ce matin l’ambassadeur à l’origine d’une initiative visant à organiser une réunion sur les questions LGBTQ, selon une publication de Guy Marius Sagna sur sa page Facebook.



Pour rappel, ce dernier avait alerté, hier jeudi, le gouvernement sénégalais sur une réunion de la Equal Rights Coalition (ERC) prévue à Dakar ce vendredi 11 juillet 2025, avec le soutien de l’ambassade des Pays-Bas et du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme.



En réponse, le ministère de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères (MIAAE) a publié un communiqué, ce vendredi, exprimant son opposition à une initiative conjointe de l’Ambassade des Pays-Bas à Dakar et du Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme.



Le gouvernement réitère également sa position ferme sur le sujet. « Le Sénégal n’accepte aucune forme de propagande et de promotion du phénomène LGBTQI sur son territoire », souligne le ministère, précisant que « cette position a été clairement et maintes fois exprimée par les plus Hautes Autorités du pays ».