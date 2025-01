Affaire Farba Ngom : la Coalition Takku Wallu Sénégal, compte saisir les parlements de la CEDEAO et de la Francophonie

Le député Farba NGOM fait l'objet, actuellement, d'une demande de levée de son immunité parlementaire pour faire face à une procédure judiciaire portant sur un montant de 125 milliards francs CFA. Cette demande est relative à un rapport de la Cellule nationale de Traitement des Informations financières (CENTIF). Celle-ci est une Cellule de Renseignements financiers de type administratif, placée sous l’autorité du Ministère de l’Économie et des Finances.



Sur cette procédure envisagée à l'encontre de Farba NGOM, Takku- Wallu, signale que leur camarade ne dispose d'aucune information préalable, contradictoire et vérifiée sur les allégations du Parquet et que « le Premier ministre Ousmane SONKO dont certains de ses partisans ont exprimé le souhait de ne pas avoir dans le pays des opposants milliardaires, ce qui explique largement la purge entamée ».



« Cette illégalité manifeste dont l'objectif était d'agir par surprise pour se préconstituer des éléments de preuve contre Farba NGOM est une autre transgression grave. Elle n'obéit à aucune règle de loyauté, d'honneur et surtout de probité de la procédure pénale qui doit mettre au cœur de son action le respect des droits de l'individu et, surtout, préserver la dignité de la justice dans sa démarche de tous les jours. Ces démarches maladroites attestent de l'innocence de Farba NGOM à qui il ne serait reproché, pour l'essentiel, que son appartenance à un parti d'opposition dont il est l'un des illustres membres », a dénoncé Takku Wallu.



Selon Oumar Youm, « Farba n'a commis aucune faute délictuelle sauf gagner la région de Matam, c'est son seul crime de lèse-majesté ! Farba NGOM n'a jamais géré de fonds ou deniers publics; Farba NGOM n'a jamais obtenu ou conclu de marchés publics ! Il n'a jamais reçu de fonds de l'Etat du Sénégal ! Il n'a jamais été entendu par la police, encore moins par la CENTIF », ajoutant que « aucun élément ne lui a été communiqué sur les faits qui lui sont reprochés. Il ne pouvait en être autrement car il n'existe aucune infraction à la loi pénale commise par Farba NGOM ».

Takku Wallu dénonce par là, « un acharnement procédural accompagné d'une tentative d'asphyxie financière, foncière et fiscale et surtout d'étranglement fiscal en raison d'enquêtes fiscales engagées cumulativement aux poursuites pénales ».



En effet, en ce moment, les trois (03) sociétés de Farba NGOM à savoir la SCI HABA, la SCP SUCRE et la SCP TIDIANIA font l'objet d'une enquête fiscale.

La coalition Takku Wallu Sénégal, et son groupe parlementaire, entendent saisir, sans délai, l'Union Interparlementaires UIP, l'organisation mondiale des parlements nationaux, à travers son Comité des droits de l'homme pour dénoncer les graves violations des droits du député Farba NGOM.

Les parlements de la CEDEAO et de la Francophonie seront, également, saisis de ces violations.