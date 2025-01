Affaire Farba Ngom : ses avocats dénoncent le flou autour des accusations du Parquet financier

Le pool d’Avocats de Mohamadou dit Farba Ngom, Député à l'Assemblée nationale du Sénégal constitué d’avocats à la Cour dont Jacques Pascal Gomis, Alassane Cissé, Baboucar Cissé et Doudou Ndoye a fait face à a presse ce vendredi pour dénoncer la procédure pénale que le Procureur de la République Financier a l'intention de diligenter à son encontre, objet d'une demande d'autorisation parlementaire communément appelée levée d'immunité parlementaire.



Ces avocats estiment que ladite demande, « en cours d'examen par le Parlement, est la première phase d'une procédure pénale relative aux droits et libertés de ce citoyen, de surcroît représentant du peuple par le suffrage universel ».



Par ailleurs, le pool d’avocat de Farba, n’indique qu’aucun d’entre eux, encore moins le concerné Mohamadou Farba Ngom, n'a connaissance des faits exacts du dossier judiciaire ouvert par le Parquet financier de la République.



« Monsieur Mohamadou Farba Ngom n'a jamais été mis par l'organisme dit Centif en état de connaître et de fournir les éléments concernant les soi-disant affaires signalées, ni sur leur origine, ni sur leur destination, conformes aux lois et règlement, ou en violation de celles-ci », ont souligné ses conseils.



Toutefois, conformément à l'article 677-98 du Code de procédure pénale (loi n°2023-14 du 2 Août 2023), en considération de l'obligation d'enquête préliminaire mise à la charge du Procureur de la République financier Mohamadou Farba Ngom et ses conseils se déclarent être à la disposition des Autorités pour, enfin, savoir de quoi il s'agit et répondre à leurs préoccupations.