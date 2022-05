Affaire Gana Guèye : des politiciens sénégalais apportent leur soutien et solidarité au joueur

Selon lui, Idrissa Gana Guèye a "le droit le plus absolu de ne pas porter un maillot sur lequel sont inscrits des symboles dont il ne souhaite pas faire la promotion !"



L'universitaire se demande alors : "Où sont passés les intellectuels défenseurs des libertés, des droits de l’être humain, de la diversité culturelle ?"

Depuis son refus de participer à la journée de la Ligue 1 dédiée à l'homophobie, le Sénégalais Idrissa Gana Gueye est victime d’un lynchage médiatique de tout d’une partie de la presse française et de la part de la fédération sportive lgbt. Une rencontre lors de laquelle les joueurs portaient des maillots floquaient aux couleurs arc-en-ciel. Face à cet acharnement de certains médias occidentaux à détruire l'image du joueur, des politiciens sénégalais du pouvoir tout comme ceux de l'opposition ont apporté leur soutien total à leur compatriote.Le professeur Mary Teuw Niane, ancien ministre de la Recherche et de l'Innovation ne range pas ses agissements au nom de la liberté. Et il l'a fait savoir dans un post publié sur sa page Facebook. "Lorsque au nom de la liberté, on veut « librement »imposer un comportement et une opinion unidimensionnels, unidirectionnels et univoques à tout le monde, cela, quel que soit le sens dans lequel on le prend, son nom est évidemment totalitarisme !