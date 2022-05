Affaire Gana Gueye: le tweet visé de Macron

L'homophobie, la transphobie, la biphobie frappent, discriminent, rejettent. Aux côtés de celles et ceux qui en sont victimes, de celles et ceux qui se battent pour les droits humains et l’égalité, nous continuerons le combat. Chacun est libre d’être soi, d’être aimé et d’aimer. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 17, 2022

Alors que les réactions continuent de pleuvoir sur l'absence du joueur du PSG, Gana Gueye, au match contre Montpellier pour des raisons personnelles que les médias et beaucoup de personnalités publiques français interprètent comme de l'homophobie, le président de la République française a fait un tweet sur le sujet sans citer le nom de l'international sénégalais.Sauf que le contexte et le timing (quelques heures après le soutien de son homologue sénégalais Macky Sall au joueur sénégalais) laissent à croire que la réaction d'Emmanuel Macron vise l'ancien pensionnaire des Diambars de Saly."L'homophobie, la transphobie, la biphobie frappent, discriminent, rejettent. Aux côtés de celles et ceux qui en sont victimes, de celles et ceux qui se battent pour les droits humains et l’égalité, nous continuerons le combat. Chacun est libre d’être soi, d’être aimé et d’aime", a-t-il tweeté.