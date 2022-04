Affaire Grande Pharmacie Dakaroise: fermeture de toutes les pharmacies privées vendredi prochain en soutien au docteur Aicha Goudiam

Pour rétablir le docteur Aicha Goudiam de la Grande Pharmacie Dakaroise dans ses droits et obtenir le départ immédiat de l'actuel Directeur de la Pharmacie et du Médicament, le syndicat des pharmaciens privés du Sénégal va taper fort sur la table. Ce en ordonnant une fermeture de toutes les pharmacies, vendredi prochain .



"Nous avons tenu une assemblée générale le 09 avril dernier suite à la décision illégale et surprenante du ministre de la Santé et de l'Action sociale d'abroger l'arrêté portant autorisation pour Mme Aicha Goundiam Mbodj d'exploiter l'officine de pharmacie dénommée Grande pharmacie dakaroise sise au Plateau », a indiqué le docteur Elimane Ibrahima Kane, qui était à la presse ce vendredi.



Le vice-président dudit de rappeler que devant le refus du Directeur de la Pharmacie et du Médicament et après l'arrêté ministériel autorisant le transfert de la pharmacie Nation sur le site de la grande pharmacie dakaroise, ils ont adressé par deux fois un courrier à Abdoulaye Diouf Sarr pour lui signifier le caractère illégal de sa décision.



Mais "devant le parti pris flagrant et la détermination affichée de nos autorités et de l'impression à imposer leur forfaiture, le bureau du syndicat des pharmaciens privés du Sénégal a décidé d'avoir recours à l'Assemblée souveraine pour se voir dicter la conduite à tenir. Ainsi nous réclamons le rétablissement de Docteur Aïcha Goundiam Mbodj dans ses droits et le départ immédiat de l'actuel directeur de la pharmacie et du médicament", affirme le Dr Kane.



Avant de livrer leur plan d'actions: "Nous avons pris des résolutions à savoir adresser un courrier au président de la République pour dénoncer les agissements du ministre de la Santé, du directeur de la pharmacie et du médicament ainsi que de l'Ipres et demander son arbitrage; nous allons procéder à la baisse des rideaux le vendredi 22 avril entre 8 heures de 15 heures. Celle-ci sera renouvelée autant de fois que nécessaire pour une durée de 24 heures et ceci jusqu'à satisfaction de nos revendications".