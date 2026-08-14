Tchad: l'opposant Succès Masra, condamné à 20 ans de prison, bénéfice d’une grâce présidentielle

Au Tchad, Succès Masra, opposant et ancien Premier ministre, purgeait une peine de 20 ans de prison après qu’il a été arrêté à Ndjamena en mai 2025. Ce vendredi 14 août, l’opposant a été gracié par le président Mahamat Idriss Déby, selon une note publiée sur la page Facebook de la présidence.



Le communiqué précise néanmoins que c’est Succès Masra qui était demandeur de la grâce «via ses avocats». En dehors de la peine de prison, le 09 août 2025, l’opposant avait été condamné à des dommages et intérêts d’un milliard.



Outre Succès Masra, «neuf responsables politiques en porte-à-faux avec la justice» on bénéficié d’une remise de peine partielle. «Ces neuf personnes sont libérables dès que les dispositions seront prises par le ministère de la Justice dans les heures et jours qui viennent. Ils sont pardonnés par le Chef de l’État. Mais la grâce ne supprime pas les peines civiles qui restent poursuivables», a ajouté la présidence, rappelant que «les condamnés pour cas de corruption bénéficient d’une réduction de peine mais pas d’un pardon total».



Pour rappel, Succès Masra a été condamné par la justice tchadienne pour complicité de meurtre, en lien avec le massacre intercommunautaire de Mandakao en mai 2025 ayant fait 42 morts, ainsi que pour diffusion de messages haineux et xénophobes. Ses partisans et sa défense réfutent fermement ces accusations, les qualifiant de «manœuvres politiques infondées» pour l'écarter du pouvoir.