EN DIRECT: Déclaration de Patrimoine :Birahim Seck absent, l'ofnac sous pression...

PressAfrik TV vous invite à suivre, en direct, son émission PressKafé TV de ce vendredi 14 août 2026. Au menu des échanges, toujours l'actualité brûlante de l'OFNAC, après les nombreuses erreurs enregistrées dans la liste des assujettis publiée...

Dia Koussa

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