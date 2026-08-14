Au Mali, l’état-major des armées a annoncé, ce jeudi 13 août, dans un communiqué lu à la télévision nationale, la libération de 82 militaires retenus en otage, dont certains capturés le 25 avril 2026 lors de la prise de Kidal par le Front de libération de l'Azawad (FLA) et ses alliés jihadistes du Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (Jnim).



Selon l’armée, cette libération est « l’aboutissement d’un processus engagé dès leur capture par des groupes armés terroristes affiliés à la coalition Jnim/FLA ».



Cette libération a d'ailleurs été rapidement confirmée par Maouloud El Ramadane, le porte-parole du FLA. Quatre-vingt deux militaires de l’armée malienne faits prisonniers entre 2023 et 2026 ont été libérés « dans un cadre strictement humanitaire », a-t-il précisé.



D’après des sources sécuritaires, ces libérations ont été rendues possibles grâce à des négociations et des contreparties entre les deux camps.



Les militaires libérés n’ont pas tous été capturés à Kidal lors des affrontements du 25 avril dernier. Certains étaient entre les mains du FLA depuis 2023, confirment les mêmes sources.



RFI a échangé avec des proches de certains des ex-otages. Le père d'un des soldats a notamment partagé sa joie et son enthousiasme à la suite de la libération de son fils capturé en 2023 lors d'une attaque du FLA sur une base de l'armée malienne dans le nord du pays.Mali: l'état-major annonce la libération de 82 militaires maliens détenus par le Jnim et par le FLA.