Affaire Guy Marius Sagna et Compagnie: Me Moussa Sarr dénonce une certaine discrimination dans le traitement du dossier

L’avocat des activistes, Me Moussa Sarr a interjeté appel lundi devant la chambre d’accusation contre l’ordonnance de refus de mise en liberté provisoire pour Guy Marius Sagna, Ousmane Sarr et Fallou Gallas Seck. La robe noire dénonce une certaine discrimination dans cette affaire dans la mesure où les détenus ont été arrêtés sur les mêmes lieux que les autres co-prévenus qui ont bénéficié d’une liberté provisoire.



Ils ont été tous arrêtés le 26 novembre dernier, lors d’une manifestation non-autorisée contre la hausse du prix de l’électricité devant le Palais. Dr Babacar Diop et quatre autres étudiants ont bénéficié d’une liberté provisoire. Par contre, la demande de l’activiste Guy Marius Sagna, Ousmane Sarr et Fallou Gallas Seck a été refusée.