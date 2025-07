Sénégal : une pause des pluies attendue du 24 au 26 juillet, selon l’Anacim

L’Agence nationale de l'Aviation civile et de la Météorologie (Anacim) a annoncé une pause pluviométrique prévue du jeudi 24 au samedi 26 juillet 2025, avec toutefois la possibilité de fines pluies dans les zones sud du pays.



Cette accalmie intervient après de fortes précipitations qui ont récemment frappé Kolda et Tambacounda, provoquant d'importants dégâts matériels. Plusieurs quartiers ont été submergés, avec des habitations envahies par les eaux, des routes endommagées et une circulation fortement perturbée.



À Kolda, de nombreuses familles ont dû abandonner leurs maisons inondées, tandis qu’à Tambacounda, les pluies ont partiellement englouti les champs, compromettant sérieusement les récoltes à venir.