Affaire Imam Ndao : Serigne Khadim Diop "Coki" exhorte les chefs religieux à…

« Depuis plus de deux (2) ans, l’Imam Alioune Badara Ndao est en prison. Et depuis lors, nous ne sommes pas édifiés sur les tenants et aboutissants de sa détention. Surtout, là où il se trouve n’est pas la place d’un érudit comme lui », a déclaré Serigne Khadim Diop.



Le marabout a demandé à tous les chefs religieux de se saisir du dossier. «J’appelle tous les Khalifes généraux, à partir de Touba, où qu'ils se trouvent à se prononcer sur l’affaire de l’Imam Alioune Badara Ndao, surtout pour un pays qui se dit composé à 95% de musulmans. J’interpelle par ailleurs, Sidy Lamine Niasse à prendre à bras le corps le dossier de l’Imam Ndao », a-t-il lancé sur les ondes de Walf Fm.

Poursuivant, il a souligné : « avant de manifester dans une affaire qui oppose Palestiniens et Israéliens, il est plus important de parler et de défendre l’Imam Alioune Badara Ndao ».



Avant de lancer « j’appelle aussi le président de la République et le ministre de la Justice, Ismaila Madior Fall, afin qu’ils puissent nous éclairer définitivement sur les raisons de la détention de l’Imam Alioune Badara Ndao ».