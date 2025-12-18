La bourse d’études Yango Fellowship est lancée au Sénégal aux côtés de cinq pays africains pour former la prochaine génération de leaders STIM







Conçu pour révéler le potentiel des jeunes talents en STIM (Sciences, Technologie, Ingénierie et Mathématiques), le Yango Fellowship est un programme d’accompagnement combinant soutien financier, mentorat par des experts, et accès à un réseau panafricain de jeunes innovateurs. Il vise à aider les étudiants à transformer leurs compétences et leurs idées en solutions concrètes répondant aux défis économiques et sociaux de leurs communautés.



Après des lancements réussis en Côte d’Ivoire et en Zambie, le programme entre aujourd’hui dans une nouvelle phase panafricaine, pensée pour favoriser la collaboration entre jeunes talents issus de différents pays et encourager l’émergence d’une génération de professionnels STIM ouverts sur le continent.



Répondre aux enjeux de formation et d’employabilité STIM au Sénégal et en Afrique



À l’échelle africaine, la demande en scientifiques, ingénieurs et experts technologiques dépasse largement l’offre de diplômés. Selon la Banque mondiale, l’Afrique subsaharienne fait face à un déficit de plus de 2,5 millions de professionnels STIM, alors que seuls 10 à 15 % des jeunes ont accès à une formation numérique ou technique de qualité. Au Sénégal, une enquête de l’Afrobarometer et du CRES (Consortium pour la Recherche Economique et Sociale) indique que les jeunes identifient clairement « l’inadéquation entre leurs compétences académiques et les exigences du marché du travail » comme l’un des principaux obstacles à leur insertion professionnelle. C’est pourquoi le Yango Fellowship s’inscrit dans cette dynamique en accompagnant des étudiants à fort potentiel vers des parcours STIM alignés avec les besoins du marché et les opportunités du numérique.



« Le Sénégal regorge de jeunes talents animés par une forte créativité et une réelle capacité à résoudre des problématiques concrètes. Le Yango Fellowship a été pensé comme un programme pratique et structurant, qui connecte ces talents à des mentors, des ressources et un réseau leur permettant de développer des solutions utiles à leurs communautés. Son déploiement au Sénégal s’inscrit pleinement dans la dynamique du New Deal Technologique, la stratégie nationale visant à accélérer la transformation numérique du pays. En rejoignant un programme panafricain, les Fellows sénégalais auront également l’opportunité de collaborer avec des jeunes innovateurs d’autres pays, de partager leurs expertises et de s’ouvrir à de nouvelles perspectives, au-delà des frontières », explique Aïcha Niang, Directrice Pays de Yango au Sénégal.



Une dynamique panafricaine tournée vers l’avenir



À partir de 2026, le Yango Fellowship évoluera vers la création d’un réseau panafricain durable de professionnels STIM, appelé à perdurer au-delà des cycles annuels du programme. Cette communauté favorisera les échanges de compétences, la collaboration transfrontalière et le développement de solutions innovantes à fort impact social et économique, à l’échelle du continent.



Le Fellowship a déjà démontré son impact dans d’autres pays, où d’anciens Fellows ont lancé des projets communautaires, intégré des organisations à fort impact et sont devenus de véritables modèles au sein de leurs écosystèmes. Les équipes locales de Yango jouent un rôle clé dans l’accompagnement des participants, en lien avec les acteurs éducatifs et technologiques.



Au-delà du Fellowship



Au Sénégal, comme dans ses autres marchés, Yango s’engage en faveur de l’innovation et du développement des compétences à travers des partenariats avec des universités et institutions éducatives. L’entreprise déploie notamment des initiatives telles que les Urban Mobility Hackathons, permettant à des étudiants et jeunes professionnels de travailler sur des problématiques concrètes — comme la prédiction du trafic urbain — tout en développant des compétences pratiques et directement applicables.



Comment candidater



Les candidatures sont ouvertes aux étudiants universitaires âgés de 18 à 25 ans, inscrits dans des filières STIM, jusqu'au 26 janvier 2026. Plus d'informations : yangofellowship.com

Jean Louis DJIBA

