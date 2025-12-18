Justice : Soya Diagne n’est pas encore libre malgré la décision du juge

Incarcéré depuis le 16 octobre dernier, Soya Diagne pourrait prochainement recouvrer la liberté, sous réserve de l’issue de la procédure en cours. Le Doyen des juges a en effet accédé à sa demande de liberté provisoire, assortie de l’obligation de porter un bracelet électronique, malgré l’opposition du procureur.Cette décision ne signifie toutefois pas une remise en liberté immédiate. Comme le souligne Libération, le parquet général dispose d’un délai de six jours pour se prononcer sur un éventuel pourvoi. Tant que ce délai n’est pas expiré, le patron de Ledakarois221 demeure en détention.Soya Diagne est poursuivi pour « diffusion de fausses nouvelles et discours contraire aux bonnes mœurs ». Les charges reposent sur une vidéo dans laquelle il insinuait qu’une haute personnalité aurait violé une ressortissante rwandaise, présentée comme détentrice d’un passeport diplomatique sénégalais.Face aux enquêteurs, l’intéressé avait tenté de relativiser la portée de ses propos, soutenant qu’il s’agissait d’humour et de fiction. Une argumentation qui n’avait pas convaincu au moment de son placement sous mandat de dépôt.