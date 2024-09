Affaire Jérôme Bandiaky : les mises en gardes de son avocat

Face à la presse ce vendredi pour apporter quelques précisions sur le dossier de son client, Me Djiby Diallo, avocat de Jérôme Bandiaky, alias Sniper, ancien garde privé de Macky Sall, a profité de l’occasion pour mettre en garde tous les gardes et les personnes au service des hommes politiques.



« Depuis son arrestation, aucun homme politique ne m’a contacté pour l’aider. Moi, je l’aide parce qu’un ami en commun nous unit, et je connaissais Jérôme avant. Je peux dire que c’est un ami. Macky Sall n’a même pas le temps de s’occuper de Jérôme en ce moment, il est de l’autre côté en train de régler ses comptes », a déclaré Me Diallo.



Selon lui, « le problème du Sénégal, ce sont les hommes politiques ». Car, dit-il, « quand tu es à leur service, ils te considèrent, mais quand il y a des problèmes, ils ne te calculent même pas. Aucun responsable de l’APR ne m’a appelé ou consulté pour cette affaire. Je me suis constitué dans ce dossier parce qu’un ami commun m’a contacté. L’avocat attitré de Jérôme, c’est Me Fara Gomis », a précisé l’avocat.



« Pour ceux qui suivent les hommes politiques, » alerte-t-il, « soyez sur vos gardes et sachez que, plus tard, quand vous serez dans le pétrin, ils ne viendront pas à votre rescousse. » Il interpelle les autorités sur le cas de Jérôme, qu’il considère comme un bon élément à recycler. « Jérôme est un homme honnête, c’est un ancien militaire. Si j’étais à la place des autorités, je l’aurais recruté à nouveau dans les forces de défense et de sécurité, car c’est un bon élément. »



L’avocat révèle que « ceux qui sont chargés de son dossier, qu’il s’agisse des enquêteurs ou des autres, connaissent très bien Jérôme. Ils se fréquentaient, et ceux parmi eux qui voulaient bénéficier des faveurs et avantages du président Macky Sall passaient par lui. Mais maintenant que la situation a changé, il est devenu le rebelle de tout le monde », s’est indigné Me Djiby Diallo.