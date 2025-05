CEDEAO : l’Etat du Sénégal condamné à payer 5 millions de FCFA à Lat Diop (Avocat)

La Haute Cour de Justice de la CEDEAO a rendu ce vendredi 9 mai, son verdict sur le dossier judiciaire opposant l’Etat du Sénégal et l’ancien Directeur Général de la Loterie Nationale du Sénégal (Lonase). Selon Me El Hadji Amadou Sall avocat de Lat Diop, son client a remporté la victoire contre l’État du Sénégal qui est condamné à payer 5 millions en guise de dommages et intérêts car, dit-il, la haute de la CEDEAO a déclaré que "les droits d’aller et de venir de Lat DIOP ont été violés".



Joint au téléphone par Pressafrik, Me Sall a déclaré : « Par décision rendue ce jour 09 mai 2025, la Haute Cour de Justice de la CEDEAO a estimé que les droits d’aller et de venir de Lat DIOP ont été violés par l’Etat du Sénégal, condamné à verser la somme de 5 millions à titre de dommages et intérêts ».



Cette décision intervient après une plainte déposée par ses conseils auprès de la juridiction de la Cedeao dans l’affaire portant sur des restrictions jugées arbitraires à sa liberté de mouvement.