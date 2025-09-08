Affaire Khadim Kébé Vs Coris Bank : le délibéré attendu au 7 octobre prochain

La Coris Bank international a procédé à la saisie des immeubles d’une valeur de près de 2 milliards appartenant à la société de Khadim Kébé fils de Ndiouga Kébé.
Les immeubles en question sont entre autres des droits et biens immobiliers dépendant de l’immeuble objet du TF n°12979/GR et formant les lots n°20,21,22,23,24,27,28,30 et 31.
La requête pour la mise en vente de ces immeubles a été déposée devant le juge des Criées du tribunal de commerce samedi dernier. La mise à prix a été fixée à 1.700.000.000 Fcfa de même que la caution.
Selon le journal "Les Echos", dans sa parution de ce lundi, le juge ne s’est pas immédiatement prononcé, il a mis l’affaire en délibéré au 7 octobre prochain.
