Kolda : les acteurs territoriaux mobilisés pour promouvoir la vaccination

Les acteurs territoriaux de Kolda veulent renforcer la lutte contre les maladies évitables par la vaccination. Une journée de plaidoyer avec les élus locaux s’est tenue ce samedi 9 mai à l’initiative de la Direction régionale de la Santé, dans le cadre de la mise en œuvre du plan ACE exécuté par les membres de la Task Force régionale.



Cette rencontre a réuni autorités, élus territoriaux, responsables sanitaires et partenaires autour des enjeux liés au Programme élargi de vaccination (PEV). L’objectif était de renforcer l’engagement communautaire et institutionnel afin d’améliorer les performances vaccinales dans la région de Kolda, confrontée encore à de nombreux défis sanitaires.



Au cours des échanges, les participants ont fortement recommandé de s’inspirer de l’expérience du département de Médina Yoro Foulah. Ce département a enregistré en 2025 des résultats jugés « satisfaisants » grâce à une synergie d’action entre les différents acteurs territoriaux et sanitaires. Une dynamique collaborative qui a permis d’améliorer sensiblement les indicateurs du Programme élargi de vaccination dans cette partie de la région.



Le responsable régional du PEV, M. Ndour, a insisté sur la nécessité de renforcer l’organisation et la coordination des interventions au profit du secteur de la santé. Selon lui, seule une mobilisation permanente des collectivités territoriales, des leaders communautaires et des services techniques permettra de relever les défis liés à la vaccination.



Profitant de cette tribune, il a également alerté sur les dangers du cancer du col de l’utérus et de l’Hépatite B. Des maladies qui continuent de faire des ravages, alors qu’elles peuvent être évitées grâce à la vaccination, a-t-il rappelé.



Cette journée de plaidoyer marque ainsi une nouvelle étape dans la stratégie régionale de promotion de la vaccination, avec l’ambition d’accroître la couverture vaccinale et de protéger davantage les populations contre les maladies évitables.