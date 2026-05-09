Nioro du Rip : Le smartphone devient un levier de développement économique

​La transition numérique n'est plus une perspective lointaine dans le Saloum, mais une réalité concrète. À Nioro du Rip, une session de formation intensive vient de s'achever, ciblant prioritairement les commerçants, les agriculteurs et les jeunes. L’objectif central est de faire du téléphone portable un levier de croissance économique immédiat.



​Au cœur de cet apprentissage, les bénéficiaires ont appris à maîtriser les environnements de travail professionnels directement sur leur mobile. La formation a notamment porté sur l'usage de Word, Excel et PowerPoint, ainsi que sur les outils de bureautique en ligne et de stockage comme Google Drive, Docs et Sheets.



​Pour la municipalité, cette montée en compétences répond à une nécessité urgente de décentralisation. Jusqu’ici, la dépendance vis-à-vis des grands centres urbains pour la gestion de l’information constituait un frein majeur au développement local.



​« On a besoin de gens bien formés pour faire le travail sur place. Ce n’est pas toujours aisé de courir aux centrales pour avoir des informations », souligne Cheikh Ameth Tidiane Willane, adjoint au maire de Nioro du Rip.



​Selon lui, la structuration de relais départementaux capables de gérer l'information de manière autonome est la clé pour une meilleure efficacité administrative et économique. ​Alors que la première phase de déploiement touche à sa fin, les regards se tournent désormais vers la pérennisation du projet.

L’enjeu est d'ancrer ces nouvelles compétences numériques dans le temps pour transformer durablement les pratiques de la région.



​Georges Armand, responsable du projet, projette déjà la suite en appelant au soutien de l'État. Il précise que la deuxième phase nécessite une consolidation et un accompagnement du ministère de la Jeunesse et des Sports afin de répondre pleinement aux besoins des collectivités territoriales. En misant sur sa jeunesse, Nioro du Rip s’affirme comme un relais stratégique de la modernisation des services au sein de la région de Kaolack.