Sénégal : le ministère de l’Éducation organise un essai national du CFEE à partir du 11 mai 2026

Dans le cadre de la mise en œuvre de la refondation de l’école sénégalaise, le ministère de l’Éducation nationale poursuit la modernisation du système d’évaluation et de certification des apprentissages.



Après les avancées majeures enregistrées avec la digitalisation sécurisée des examens et concours à travers la plateforme Anadole, le ministère annonce l’organisation d’un essai national du Certificat de Fin d’Études Élémentaires (CFEE), à partir du lundi 11 mai 2026.



D’après le ministère, cet essai national vise à préparer efficacement les élèves, les enseignants et les acteurs du système éducatif à la généralisation de la gestion du CFEE dans les centres d’examen, avec pour objectif de rendre disponibles les résultats dans un délai maximal de dix jours, à l’image du Baccalauréat et du BFEM.



Cette réforme s’inscrit également dans le contexte de la suppression du concours d’entrée en classe de Sixième à compter de la session 2026, conformément à la volonté des autorités de garantir une école plus équitable, inclusive et conforme au principe de l’obligation scolaire pour tous.



À travers cette dynamique de transformation, le ministère de l’Éducation nationale réaffirme son engagement en faveur d’une école sénégalaise moderne, performante et accessible à tous.