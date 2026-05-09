Week-end agité à PASTEF : randonnée annulée à Keur Massar, activité politique reportée à Mbour

Des tensions ont éclaté entre des militants de PASTEF (parti au pouvoir). À Keur Massar, une randonnée pédestre organisée ce samedi par les « Magui PASTEF » a dégénéré en affrontement entre les partisans de Waly Diouf Bodian et ceux de Seydou Diallo, coordonnateur de PASTEF dans cette localité.



Selon des informations recueillies, des proches de Seydou Diallo auraient saboté la manifestation pour protester contre la présence annoncée de Waly Diouf Bodian, accusé par ses détracteurs de ne pas être originaire de Keur Massar.



Face aux tensions et pour prévenir tout débordement, le préfet a décidé d'annuler l'activité.



Même scénario à Mbour



Même situation à Mbour, où la Coalition Diomaye Président devait tenir un grand meeting cet après-midi au stade Caroline Faye, en présence du chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye. Parallèlement, la section PASTEF de Mbour avait également prévu d'organiser une activité politique au même moment.



Un changement de dernière minute est intervenu. Selon la coordination départementale, l'activité a été annulée après une rencontre avec le préfet. Les organisateurs ont décidé de surseoir à la manifestation.