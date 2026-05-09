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Modification du Code électoral : l'Assemblée nationale confirme le texte en seconde lecture



Modification du Code électoral : l'Assemblée nationale confirme le texte en seconde lecture
L'Assemblée nationale a définitivement confirmé, ce samedi 9 mai, le texte relatif à la modification du Code électoral, initialement délibéré le 28 avril 2026. La proposition de loi, qui porte sur les articles L.29 et L.30, a été largement adoptée en seconde lecture.

Sur les 132 suffrages exprimés, 127 députés se sont prononcés en faveur du texte, contre 5 voix défavorables. Aucune abstention n'a été relevée.
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Moussa Ndongo

Samedi 9 Mai 2026 - 15:15


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