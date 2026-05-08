Affaire Khady Diaw contre Ousmane Noël Dieng et Mamadou Lat Coura Diop: le verdict attendu le 3 juin prochain

L’affaire opposant Khady Diaw à Ousmane Noël Dieng et Mamadou Lat Coura Diop Gueye a été examinée, le 6 mai 2026, devant la Cour d’appel de Dakar. Poursuivis pour des faits présumés d’escroquerie portant sur 50 millions de FCFA, les deux hommes connaîtront le verdict du tribunal le 3 juin prochain.



D'après le journal Les Echos, en première instance, le tribunal correctionnel de Dakar les avait condamnés, le 26 mars 2025, à six mois de prison avec sursis pour abus de confiance, après requalification des faits. C’est cette décision que Ousmane Noël Dieng et Mamadou Lat Coura Diop Gueye contestent aujourd’hui devant la Cour d’appel.



À la barre, les avocats de la défense ont sollicité l’infirmation du jugement rendu en première instance, tandis que la partie civile a plaidé pour sa confirmation. Le procureur général, de son côté, s’en est remis à la sagesse du tribunal.



Khady Diaw, active dans le secteur de l’hôtellerie, dit avoir versé en 2020 la somme de 50 millions de FCFA afin de régulariser 15 terrains situés au Lac Rose. Elle a affirmé avoir été mise en relation avec Ousmane Noël Dieng, ancien chef de cabinet à la Délégation générale à la Promotion des Pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose (DGPU) par Mamadou Lat Coura Diop Gueye, alors conseiller juridique de Diene Farba Sarr (ancien ministre).



La plaignante a soutenu qu’après le paiement, les titres fonciers promis ne lui ont jamais été remis. Devant le tribunal, les prévenus ont cependant affirmé que cette somme constituait plutôt une donation destinée à soutenir la préparation des élections locales de 2020, finalement reportées en raison de la pandémie de Covid-19. Ils ont également indiqué avoir remboursé les montants perçus.