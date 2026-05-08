Hadj 2026 : «On a une équipe de 82 médecins (et) une quizaine d’innovations», assure le Général Mamadou Gaye

Le premier vol des pèlerins sénégalais à destination des lieux saints de l’islam est prévu ce vendredi 8 mai 2026. Les voyagistes privés, chargés de convoyer près de 11 000 pèlerins sur le quota de 12 860 accordé au Sénégal, entament ainsi la phase des départs qui s’étendra jusqu’au 18 mai.



Dans des propos rapportés par le quotidien L’Observateur, le Général Mamadou Gaye, délégué général au pèlerinage aux lieux saints de l’Islam, assure qu’il y a «une équipe de 82 médecins, toutes spécialités confondues, qui travaillent et se mettent à la disposition du pèlerin».



Le délégué général a aussi évoqué les innovations. «Cette année, nous avons beaucoup d’innovations (une quizaine) qui révolutionnent totalement la gouvernance et l’organisation du Hadj», a-t-il déclaré, citant par exemple «le préfinancement de la banque islamique, qui a permis à la délégation, mais également aux voyagistes privés de payer les frais d’accueil, la restauration, le transport, avant même d’encaisser» l’argent aux pèlerins.



Il a aussi mentionné la déconcentration des opérations du pèlerinage, avec six nouveaux pôles régionaux qui sont fonctionnels. Le général a enfin assuré que des innovations permettront de faciliter le déplacement et le séjour des Sénégalais, une fois à la Mecque.