Affaire Kocc Barma : l’enquête s’accélère après le déverrouillage du téléphone du suspect

Libération avait révélé que El Hadji Babacar Dioum, alias "Kocc Barma", avait été extrait de prison la semaine dernière pour permettre l'exploitation des données de son téléphone portable, un iPhone 16. Alors que l'intéressé affirmait jusqu'ici avoir "oublié" le code de déverrouillage, les enquêteurs seraient parvenus à accéder au contenu de l'appareil, comme la loi les y autorise, selon de nouvelles révélations du journal, ce lundi.



Cette opération, qui a permis de mettre la main sur plusieurs éléments jugés compromettants et d'identifier des "correspondants" du cybercriminel présumé, ne serait que la partie émergée de l'iceberg.



Dans sa délégation judiciaire, le doyen des juges a demandé aux enquêteurs, après l'extraction des données, d'identifier, d'interpeller et de déférer à son cabinet toutes les personnes impliquées dans cette affaire en tant que complice, coauteur ou receleur. Il a également ordonné d'adresser des réquisitions à l'ensemble des opérateurs de téléphonie pour identifier les numéros de téléphone et les abonnements souscrits au nom de El Hadji Babacar Dioum.



Des réquisitions ont aussi été envoyées à l'administrateur des greffes du Tribunal de commerce de Dakar afin de recenser toutes les sociétés enregistrées au nom de El Hadji Babacar Dioum et de ses proches.



Par ailleurs, le juge d'instruction a instruit la Division de la cybercriminalité (DSC) de saisir la Police des frontières pour retracer les différentes sorties du territoire, entre 2017 et 2025, de El Hadji Babacar Dioum, qui serait au coeur d'un réseau transfrontalier, au même titre que son co-inculpé El Hadji Assane Demba, alias "Leuk Daour".



Pour rappel, les deux hommes sont placés sous mandat de dépôt depuis juin 2025 pour association de malfaiteurs, collecte illicite de données, diffusion de données à caractère personnel, atteinte à l'intimité de la vie privée, diffusion d'images contraires aux bonnes moeurs, pornographie infantile, pédophilie, extorsion de fonds et complicité de ces chefs.