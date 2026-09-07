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Tribunal de Dakar : le rappeur Kilifeu, condamné à un mois de prison avec sursis, fait appel



Tribunal de Dakar : le rappeur Kilifeu, condamné à un mois de prison avec sursis, fait appel
Landing Mbissane Seck  alias Kilifeu, rappeur et activiste sénégalais, membre du mouvement « Y en a marre », a été condamné à un mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Dakar, dans une affaire de diffamation qui l’oppose à Hamady Bocoum, Directeur du musée des civilisations noires. Selon les informations du journal Les Echos, Kilifeu est également condamné à payer deux (02) millions FCFA à la partie civile, qui en réclamait 200 millions FCFA. Toutefois, le rappeur a décidé d’interjeté appel.

Pour rappel, l’affaire a débuté le 11 octobre 2024. Selon le requérant, le rappeur, dans le cadre de l’émission matinale «Café Actu» aurait tenu des propos «mensongers et diffamatoires»  portant «opprobre sur son honneur».     
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Dia Koussa

Lundi 7 Septembre 2026 - 11:21


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