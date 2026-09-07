Tribunal de Dakar : le rappeur Kilifeu, condamné à un mois de prison avec sursis, fait appel

Landing Mbissane Seck alias Kilifeu, rappeur et activiste sénégalais, membre du mouvement « Y en a marre », a été condamné à un mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Dakar, dans une affaire de diffamation qui l’oppose à Hamady Bocoum, Directeur du musée des civilisations noires. Selon les informations du journal Les Echos, Kilifeu est également condamné à payer deux (02) millions FCFA à la partie civile, qui en réclamait 200 millions FCFA. Toutefois, le rappeur a décidé d’interjeté appel.



Pour rappel, l’affaire a débuté le 11 octobre 2024. Selon le requérant, le rappeur, dans le cadre de l’émission matinale «Café Actu» aurait tenu des propos «mensongers et diffamatoires» portant «opprobre sur son honneur».