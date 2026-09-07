Tribunal de Dakar : le rappeur Kilifeu, condamné à un mois de prison avec sursis, fait appel

Landing Mbissane Seck alias Kilifeu, rappeur et activiste sénégalais, membre du mouvement « Y en a marre », a été condamné à un mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Dakar, dans une affaire de diffamation qui l’oppose à Hamady Bocoum, Directeur du musée des civilisations noires. Selon les informations du journal Les Echos, Kilifeu est également condamné à payer deux (02) millions FCFA à la partie civile, qui en réclamait 200 millions FCFA. Toutefois, le rappeur a décidé d’interjeté appel.
Pour rappel, l’affaire a débuté le 11 octobre 2024. Selon le requérant, le rappeur, dans le cadre de l’émission matinale «Café Actu» aurait tenu des propos «mensongers et diffamatoires» portant «opprobre sur son honneur».
Pour rappel, l’affaire a débuté le 11 octobre 2024. Selon le requérant, le rappeur, dans le cadre de l’émission matinale «Café Actu» aurait tenu des propos «mensongers et diffamatoires» portant «opprobre sur son honneur».
Autres articles
-
Sahel : Comment les groupes terroristes transforment l'or en machine de guerre
-
Italie : un Sénégalais, armé d’un couteau, sème la panique dans un bus
-
Panne technique à la centrale WAE : la Senelec annonce des risques de coupures de courant dans la nuit du 6 au 7 septembre
-
Kébémer : le corps sans vie d’un homme découvert dans un état de putréfaction très avancée
-
Système de santé : les chauffeurs d'ambulance de Matam allient action humanitaire et revendications statutaires