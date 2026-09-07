Tchad: interdiction d’une marche de diplômés sans emploi prévue le 9 septembre

Au Tchad, les autorités ont décrété le 1er septembre 2026 l’interdiction de marches à travers le pays de diplômés sans emploi prévues le 9 septembre, en raison de risques de trouble à l’ordre publique. En 2022, 37 % des jeunes Tchadiens n’étaient ni en situation d’emploi, ni en situation d’études, ni en formation.



Au Tchad, le ministère de la Sécurité publique et de l’immigration a interdit, par un arrêté du 1er septembre, la marche pacifique des Organisations des diplômés du pays prévue le 9 septembre sur l’ensemble du territoire. L’une des raisons invoquées : des risques de trouble à l’ordre publique.



Le Collectif des diplômés sans emploi dénonce cette interdiction. Il annonce l’annulation du sit-in prévu le 9 septembre, tout en appelant ses « cellules provinciales à rester mobilisées pour réclamer l’intégration des diplômés sans emploi ».



En 2022, 60% d'inactivité chez les 15-24 ans



Avec cette marche, le collectif voulait attirer l’attention sur la situation préoccupante des jeunes diplômés tchadiens. Selon la Banque mondiale, environ 75 000 diplômés seraient toujours à la recherche d’un emploi plusieurs années après l’obtention de leur diplôme.



Autre indicateur : en 2022, 37 % des jeunes n’étaient ni en situation d’emploi, ni en situation d’études, ni en formation. Et chez les 15-24 ans, l’inactivité atteignait près de 60 %.



De nombreux diplômés se tournent vers le secteur informel



C’est le cas d’Aggé : cet anthropologue de 32 ans cherche un emploi dans les secteurs public ou privé depuis l’obtention de son diplôme, il y a quatre ans. En attendant de trouver un poste correspondant à sa formation, il travaille comme conducteur de mototaxi.



Face aux difficultés à trouver un emploi correspondant à leurs compétences, de nombreux jeunes se tournent ainsi vers le secteur informel : petite activité commerciale, travail occasionnel ou activité journalière.