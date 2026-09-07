Italie : un Sénégalais, armé d’un couteau, sème la panique dans un bus

Un ressortissant sénégalais, âgé d’une trentaine d’années, a été arrêté le samedi 05 septembre, à Calcinelli, près de Pesaro, en Italie, après un incident de panique survenu à bord d’un autobus. Selon Les Echos, il aurait brandi un couteau et une lime avant de se diriger vers la conductrice. Le sang-froid de cette dernière, qui a immobilisé le véhicule, a permis aux passagers de quitter rapidement l’engin.



Une passagère a été victime d’un malaise et à dû recevoir l’assistance des secours. Alors que les témoins de la scène alertaient les forces de l’ordre, le suspect a quitté précipitamment le bus et s’est dirigé dans un café situé à proximité où il aurait acheté une bouteille d’eau. Au même moment, les policiers sont arrivés sur les lieux et ont procédé à son interpellation, alors qu’il tentait de résister.



Toujours selon le journal, une lime a été retrouvée dans son sac alors que le couteau aurait été découvert dans une poubelle à proximité. Le ressortissant sénégalais, qui serait connu des services de police pour des faits de résistance, devrait être présenté devant un juge dans le courant de cette semaine.