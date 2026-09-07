Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Italie : un Sénégalais, armé d’un couteau, sème la panique dans un bus



Italie : un Sénégalais, armé d’un couteau, sème la panique dans un bus
Un ressortissant sénégalais, âgé d’une trentaine d’années, a été arrêté le samedi 05 septembre, à Calcinelli, près de Pesaro, en Italie, après un incident de panique survenu à bord d’un autobus. Selon Les Echos, il aurait brandi un couteau et une lime avant de se diriger vers la conductrice. Le sang-froid de cette dernière, qui a immobilisé le véhicule, a permis aux passagers de quitter rapidement l’engin.

Une passagère a été  victime d’un malaise et à dû recevoir l’assistance des secours. Alors que les témoins de la scène alertaient les  forces de l’ordre, le suspect a quitté précipitamment le bus et s’est dirigé dans un café situé à proximité où il aurait acheté une bouteille d’eau. Au même moment, les policiers sont  arrivés sur les lieux et ont procédé à son interpellation, alors qu’il tentait de résister.

Toujours selon le journal, une lime a été retrouvée dans son sac alors que le couteau aurait été découvert dans une poubelle à proximité. Le ressortissant sénégalais, qui serait connu des services de police pour des faits de résistance, devrait être présenté devant un juge dans le courant de cette semaine.   
Autres articles

Charles KOSSONOU

Lundi 7 Septembre 2026 - 11:08


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter